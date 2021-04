Lil' Kim, bekend van hits als How Many Licks en Lady Marmalade, brengt op 2 november haar memoires uit.

"Eindelijk is mijn boek af! Yep, je leest het goed, dit is mijn levensverhaal. Ik kijk ernaar uit om dit met jullie te delen in november!", schrijft Lil' Kim op Instagram.

Het boek is geschreven door journalist Kathy Iandoli en het geeft een kijkje achter de schermen in het leven van de rapper. Zo wordt er onder meer verteld over haar vroege jaren in Brooklyn en de jaren die ze doorbracht met The Notorious B.I.G., die haar ontdekte.

Lil' Kim, die eigenlijk Kimberly Denise Jones heet, doet ook een boekje open over de moeizame relaties die ze heeft gehad. Ook vertelt ze over haar veroordeling tot een gevangenisstraf wegens het plegen van meineed.

"Ik vind het fijn om nu eindelijk mijn verhaal te kunnen doen. Veel mensen dachten dat ze mijn verhaal kenden, maar het tegendeel is waar. Kathy en ik hebben iets samen weten te stellen dat mijn fans zullen waarderen," aldus Lil' Kim.