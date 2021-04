Presentator Harm Edens heeft een boek geschreven. De roman gaat over zijn eigen jeugd in Groningen en zijn liefde voor het Verenigd Koninkrijk, vertelt hij woensdag in het NPO Radio 5-programma Volgspot.

Het boek draagt de titel Volstrekt onnatuurlijk gedrag en moet half juni verschijnen. In de roman vertelt Edens zijn verhaal over "opgroeien op een plek die niet als thuis voelde". De schrijver en televisiemaker groeide in de jaren zestig op in een Gronings gezin waarin hij vaak het gevoel had dat hij er niet bij hoorde. Hij lachte om dingen waar niemand de humor van inzag en zei dingen die niemand begreep. Dit veranderde toen hij het Verenigd Koninkrijk leerde kennen.

In het boek probeert de 59-jarige Edens, vooral bekend van Dit Was Het Nieuws maar nu ook presentator van Tien voor taal, aan de hand van een twintigtal bijzondere ontmoetingen te achterhalen waarom hij zich zo thuis voelt op de Britse eilanden.

"Toen de coronaperiode aanbrak en ik bang was dat alles zou stoppen, moest ik iets nuttigs gaan doen", legt Edens uit. "Mijn vader was een jaar eerder overleden. Het universum vertelde mij dat ik de gedachten die ik daarover had eens moest ordenen."

Edens begon vorige week als nieuwe presentator van de taalquiz Tien voor Taal. Ook gaat hij in augustus een nieuwe reeks van het satirische programma Dit Was Het Nieuws maken.