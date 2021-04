Florence Welch, bekend van de muziekformatie Florence + The Machine, werkt aan een musicalproject. De Britse gaat de muziek en bijbehorende songteksten schrijven voor een Broadway-bewerking van het bekende verhaal The Great Gatsby, meldt Variety.

Welch werkt voor het componeren samen met Thomas Bartlett, die onder de artiestennaam Doveman bekend is als pianist.

The Great Gatsby, het boek van de Amerikaanse auteur F. Scott Fitzgerald uit 1925, speelt zich af in de jaren twintig van de vorige eeuw en draait om de mysterieuze en rijke veteraan Jay Gatsby. Het verhaal is al talloze keren verfilmd en tot theaterstuk bewerkt.

In de recentste verfilming, door Baz Luhrmann uit 2013, nam Leonardo DiCaprio de hoofdrol op zich. Florence + The Machine, bekend van nummers als You've Got The Love en Dog Days Are Over, maakte voor de soundtrack het nummer Over The Love.

"Dit boek heeft een grote rol gespeeld in mijn leven", zegt Welch. "Enkele van mijn favoriete zinnen uit de literatuur staan erin. Daarbij zijn musicals mijn eerste liefde en voel ik een diepe verbintenis met de gebroken romantiek van Fitzgerald. Het is een enorme eer om dit boek nu in muziek te mogen vertalen."

Het is nog niet bekend wanneer The Great Gatsby in de theaters wordt verwacht.