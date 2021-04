Daria Bukvic is de nieuwe artistiek directeur van het in Arnhem gevestigde toneelgezelschap Oostpool. In januari vertrok voorganger Marcus Azzini naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek dat werd ingesteld na meldingen over grensoverschrijdend gedrag bij het gezelschap.

Azzini had zijn werk vorig jaar al neergelegd. Ook wordt de wijze van besturen van de groep aangepakt, maakte het toneelgezelschap in januari bekend. Uit een totaal van 53 meldingen constateerde de speciale onderzoekscommissie een "patroon van grensoverschrijdend gedrag" en "een cultuur waarbinnen dit gedrag heeft kunnen plaatsvinden".

Bukvic wordt nu samen met zakelijk directeur Michiel Nannen verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het gezelschap. Ze was al onderdeel van het team dat op interimbasis de artistieke leiding vormde.

"Daria vertegenwoordigt een nieuw, radicaal geluid in het theaterlandschap en de maatschappij, dat veel weerklank vindt onder een jong en divers publiek. Met de aanstelling van Daria kiezen we niet alleen voor een van de belangrijkste theatermakers van haar generatie, maar ook voor een bevlogen leider die wars is van het oude machtsdenken en kansen wil bieden aan nieuwe stemmen", zegt Nannen.

Bukvic studeerde in 2011 af aan de Toneelacademie Maastricht. In 2014 brak ze door met Nobody Home, een voorstelling over vluchteling zijn in Nederland. Deze voorstelling werd door de jury van het Nederlands Theaterfestival geselecteerd als een van de tien beste voorstellingen van dat jaar. In de zomer van 2021 zal haar eerste speelfilm Meskina te zien zijn in de bioscoop.

Bukvic treedt op 1 juni in haar nieuwe functie bij Oostpool aan.