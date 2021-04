De Gouden Ganzenveer is dit jaar toegekend aan literatuurcriticus en auteur Margot Dijkgraaf. Dat maakte voorzitter Jet Bussemaker van Academie De Gouden Ganzenveer zaterdag bekend in het radioprogramma De Taalstaat op NPO1. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of instituten die veel betekend hebben voor het geschreven woord in Nederland.

Dijkgraaf krijgt de prijs vanwege haar rol als "sensibele en erudiete ambassadeur van de letteren". Ook wordt de literatuurcriticus en auteur door de Academie De Gouden Ganzenveer geprezen voor het onder de aandacht brengen van Nederlandstalige auteurs in Frankrijk en in andere Europese landen.

Dijkgraaf ontvangt als bokaal een massief gouden veer met een gewicht van 53,2 gram. De prijsuitreiking vindt op 20 september plaats in Amsterdam.

Dijkgraaf laat in gesprek met NU.nl weten heel blij te zijn met de prijs. "Ik was natuurlijk heel vereerd en enorm verrast", aldus de literatuurcriticus. "Wat moet een mens nog meer zeggen." Volgens de auteur van onder meer Lezen in Frankrijk en Zij namen het woord. Rebelse vrouwen in de Franse letteren "stromen de felicitatiebloemen binnen".

Gouden Ganzenveer bestaat sinds 1955

De eerste uitreiking van de Gouden Ganzenveer was in 1955. De aanleiding hiervoor was het 75-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond.

Vorig jaar won schrijver Abdelkader Benali de Gouden Ganzenveer. Eerdere winnaars waren onder anderen Arnon Grunberg, Xandra Schutte en Ramsey Nasr.