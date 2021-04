Claudia de Breij is maandag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De cabaretière, muzikante en presentatrice ontvangt de koninklijke onderscheiding voor haar artistieke bijdrage aan cultuur en voor haar nevenactiviteiten.

De 46-jarige De Breij zit sinds 1997 in het theatervak. De geboren Utrechtse won in 2004 de CabaretAward voor beste vrouwelijke cabaretier.

Tussen 2006 en 2014 won De Breij zes keer de Zilveren RadioSter voor beste vrouwelijke radiopresentator. In 2015 won de cabaretière de Louis Davidsring voor haar verdiensten op kleinkunstgebied. Het jaar daarop was ze de eerste vrouwelijke cabaretier die de oudejaarsconference live op televisie opvoerde.

De Breij was en is ambassadeur voor een groot aantal maatschappelijke goede doelen, zoals het Ronald McDonald Huis, UNICEF Nederland en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ook toont ze regelmatig haar betrokkenheid bij de lhbti-gemeenschap in Nederland.

Ook lintjes voor Derk Bolt en Olga Commandeur

Derk Bolt is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is vooral bekend als het gezicht van het populaire programma Spoorloos van de KRO-NCRV.

Ook Olga Commandeur mag zich sinds maandag Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Zij presenteert sinds 2000 het tv-programma Nederland in Beweging, waaraan dagelijks vele tienduizenden mensen meedoen.

Bij de Lintjesregen 2021 krijgen 2.832 burgers een koninklijke onderscheiding vanwege bijzondere verdiensten voor de Nederlandse samenleving. In 2020 waren dat 3.060 mensen. 285 voorstellen kregen dit jaar een negatief advies van het adviesorgaan dat zich buigt over de benoemingen.

De oudste ontvanger van een koninklijke onderscheiding is dit jaar 110 jaar oud en de jongste 35 jaar. 35 procent van de ontvangers is vrouw.

Glamourfotograaf Govert de Roos werd ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Grafisch vormgever, typograaf en kunstenaar Karel Martens mag zich vanaf dinsdag Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw noemen.