Het publiek kan volgende maand pas de eerste voorstellingen van de nieuwe musical ZODIAC bijwonen, maar producent Peet Nieuwenhuijsen zegt tegen het AD dat hij ervan uitgaat dat de speelduur verlengd zal worden.

Door de coronacrisis is een exacte datum voor de première in de oude koepelgevangenis in Breda nog niet vast te stellen, maar Nieuwenhuijsen is ervan overtuigd dat het doorgaat.

"Als we door corona langer moeten wachten, dan is dat jammer: maar het gaat gebeuren. Gekochte kaartjes blijven geldig. Het wordt geen 538 Oranjedag-scenario waarbij de boel op enig moment toch afgeblazen wordt. Je merkt dat het publiek graag wil. Er worden al iedere dag kaarten verkocht. Dat is gezien de onzekere tijd waarin we leven heel bijzonder."

"Eén scenario is dat we onze gasten ontvangen met 1,5 meter afstand: dan zitten we op een totaalcapaciteit van zeshonderd bezoekers. Gaan we uit van de categorie 1-regeling voor theaters met passief publiek, dan komen we uit op achthonderd personen. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn als we voor een volle bak met veertienhonderd bezoekers kunnen spelen."

Musical moet mensen bewust maken van klimaatcrisis

ZODIAC wordt "een duurzame astrologiemusical" genoemd en speelt zich af in het jaar 2031. René van Kooten speelt Frederik, de secretaris-generaal.

De musical moet een schrikbeeld tonen van wat ons in 2031 te wachten zou kunnen staan als we de klimaatcrisis niet in bedwang houden. "In het licht van de huidige coronacrisis krijgt alles wat dat betreft ook een extra dimensie", aldus Nieuwenhuijsen.

"We moeten zuinig zijn op de aarde en elkaar. Dat is iets waar we momenteel dagelijks mee worden geconfronteerd. Met thema's als duurzaamheid, astrologie en educatie is het een heel actueel verhaal."