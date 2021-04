De politie in België heeft een vijftienjarige verdachte aangehouden. Hij wordt ervan verdacht de Nederlandse auteur Lale Gül te hebben bedreigd. "Ik ben heel erg blij en opgelucht dat deze jongen is opgepakt", laat Gül in een korte reactie aan NU.nl weten.

De jongen zou volgens de politie na intensief onderzoek en in samenwerking tussen recherche en digitaal specialisten achterhaald zijn.

"In opdracht van een officier van justitie, van het parket Amsterdam, is er na een rechtshulpverzoek door de Belgische autoriteiten nader onderzoek gedaan. Zij hebben de jonge verdachte aangehouden en gehoord. Hij heeft bekend de online bedreigingen te hebben gemaakt en verzonden aan het adres van de schrijfster", schrijft de politie op haar eigen website.

Gül wordt sinds het uitkomen van haar boek Ik ga leven met de dood bedreigd. In haar debuutroman schreef Gül kritisch over haar islamitische opvoeding in het Amsterdamse stadsdeel West. Op de publicatie volgden heftige reacties, vooral ook nadat de auteur in verschillende talkshows had opgetreden.

Er kwamen echter ook steunbetuigingen. Zo werd de petitie Laat Lale Vrij getekend door onder anderen demissionair premier Mark Rutte, D66-lijsttrekker Sigrid Kaag, Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib en diverse schrijvers en bekende Nederlanders.