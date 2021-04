Het Fieldlab-evenement in de Efteling kon door te weinig animo niet doorgaan. Alleen abonnementshouders konden kaarten kopen en door een gebrek aan tijd kon het pretpark de resterende kaarten niet aan reguliere bezoekers aanbieden, zegt een woordvoerder desgevraagd tegen NU.nl.

"Het was te kort dag om ons kaartverkoopsysteem dusdanig op te tuigen om reguliere bezoekers te registreren en de kaarten aan hen te verkopen. Anders hadden we dat zeker gedaan", zegt de woordvoerder.

Het Fieldlab-evenement zou zaterdag 24 april plaatsvinden, maar omdat slechts de helft van de beoogde achtduizend kaarten werd verkocht, zagen hoofdonderzoeker Andreas Voss van Fieldlab en de Breda University of Applied Sciences onvoldoende criteria voor een gedegen en nuttig onderzoek.

Hoewel de woordvoerder erkent dat de organisatie enigszins verbaasd was door de tegenvallende kaartverkoop, begrijpt hij ook heel goed dat de mensen nog even willen wachten met het brengen van een bezoek aan het populaire sprookjespark.

"Men moest voor het Fieldlab-evenement als bezoeker toch wel aan een aantal eisen voldoen, waaronder een test voorafgaand en na het bezoek. Het kabinet kondigde bovendien recent aan dat de pretparken in Nederland onder voorbehoud weer vanaf 11 mei open mogen. Ik kan me best voorstellen dat mensen nog een aantal weken willen wachten."

Het onderzoek van Fieldlab was erop gericht om te onderzoeken of een aantal coronamaatregelen die in het pretpark gelden, onder bepaalde voorwaarden losgelaten zouden kunnen worden.