Tijdens de Museumweek openen zeventien musea tijdelijk hun deuren voor het experiment met sneltesten, waaronder de Hermitage in Amsterdam. Adjunct-directeur Paul Mosterd vertelt hoe de eerste testdag eraan toeging. "Je ziet iedereen genieten."

"Het is heerlijk om de bezoekers weer te zien", vindt Mosterd. "Het is alsof je familie tegenkomt. Wij zaten zelf verwachtingsvol naar de deur te kijken, maar de mensen liepen zelf ook verwachtingsvol naar binnen. We kwamen mensen tegen die om de hoek wonen en die we kennen, maar ook mensen die er misschien niet eerder zijn geweest en denken: het maakt me niet uit waar het is, maar ik wil naar een museum. Er is gewoon een grote honger naar kunst en tentoonstellingen."

Het museum opende vorig jaar al eerder tijdelijk haar deuren, maar verschil is dat mensen zich nu van tevoren moeten laten testen. "Je merkt dat mensen voorzichtig zijn en het heel serieus nemen", vertelt Mosterd. "Dan vragen ze bijvoorbeeld of ze naar het toilet mogen, en of ze dan ook hun negatieve COVID-test moeten laten zien. Normaliter gedragen mensen zich al erg netjes in ons museum, je ziet zelden een propje op de vloer liggen, maar nu is dat helemaal het geval."

Ondanks dat het misschien even wennen is om je weer tussen de mensen te begeven, was de sfeer in het museum goed. "De mensen voelen zich veilig, zijn relaxed. Ook leuk om te zien is dat er veel sociale interactie is, ondanks dat iedereen een mondkapje draagt. Dan geven de bezoekers elkaar een knipoog. Al met al hangt er een bijzondere sfeer. Het fantastische toeval wil dat we ook een tuin met terras hebben. We zijn dus een van de weinige terrassen die momenteel open mag. Het is een feestje, je ziet iedereen genieten."

Het 'socialdistancingterras' van de Hermitage. Het 'socialdistancingterras' van de Hermitage. Foto: Paul Mosterd

Hoop op meer donaties

De Hermitage moet vrijdag om 17.00 uur de deuren weer sluiten. "We kijken uit naar het moment dat we weer open mogen, maar we hebben goede hoop dat dit niet te lang duurt. De musea bieden een veilige omgeving: het is een doorstroomlocatie, mensen houden afstand, dat laten we zien met deze testdagen."

De toekomst van het Amsterdamse museum is onzeker. Het krijgt geen structurele subsidies en moet het vooral van exposities en zaalverhuur hebben, wat door de coronacrisis problemen heeft opgeleverd. Daarom startten ze een donatiecampagne, in de hoop 1 miljoen euro op te halen. De helft daarvan is nu binnen.

"Ik denk dat we het streefbedrag wel gaan halen", zegt Mosterd. Er zijn nog veel gesprekken gaande. Kleine en grotere donaties. Mensen hebben gezegd na te denken over een grotere schenking, die willen bijvoorbeeld een deel van hun familiekapitaal geven. Dat zit dus ook nog in de pijpleiding."