Het Oerol Festival op Terschelling kan ook dit jaar niet doorgaan vanwege de coronacrisis. De organisatie vindt het niet verantwoord en heeft het evenement afgeblazen, in overleg met onder meer de gemeente Terschelling, de zorg en de politie.

"Lange tijd waren wij er vast van overtuigd dat Oerol 2021 in fysieke vorm door zou kunnen gaan, veilig voor het eiland, bezoekers, makers en medewerkers", meldt de organisatie.

"Maar we moeten ook onder ogen zien dat dit op voorwaarde was dat er verbetering in de coronasituatie zou zijn. We hebben ons tot het uiterste ingespannen en alle mogelijkheden onderzocht waarop Oerol eventueel door zou kunnen gaan. Die opties bleken er niet te zijn."

Alle voorbereidingen voor fysieke voorstellingen worden afgebroken. "De komende tijd staat in het teken van de afhandeling van afspraken die zijn gemaakt met medewerkers, makers en bezoekers. Om daarna een plan te maken voor wat wél kan", aldus de festivalorganisatie.

"We begrijpen de teleurstelling bij iedereen die zich hier zó op had verheugd, dat geldt voor ons net zo. Tegen iedereen zeggen we: houd vol. We zullen hier uitkomen en de kunsten gaan altijd door."

Oerol zou plaatsvinden van 10 tot 20 juni. Het digitale programma, dat net als vorig jaar Het Imaginaire Eiland heet, kan wel doorgaan. Wie al een kaartje had voor Oerol 2021, krijgt het geld vanzelf teruggestort.