Jaap Robben is donderdag niet op de shortlist van de International Booker Prize terechtgekomen met de vertaling van zijn boek Zomervacht. Vorig jaar ging de prestigieuze prijs naar de Nederlandse Marieke Lucas Rijneveld.

De zes kanshebbers voor de Booker Prize At Night All Blood is Black van David Diop

The Dangers of Smoking in Bed van Mariana Enriquez

When We Cease to Understand the World van Benjamin Labatut

The Employees van Olga Ravn

In Memory of Memory van Maria Stepanova

The War of the Poor van Éric Vuillard

Het verhaal van Zomervacht gaat over de dertienjarige Brian, die met zijn aflatende vader in een woonwagen woont. Brian heeft een oudere broer genaamd Lucien, die geestelijk en lichamelijk gehandicapt is en al jaren in een tehuis woont. Als dit tehuis wordt verbouwd, moet hij de zomer bij zijn vader en broer doorbrengen. De zorg komt vooral in handen van Brian. In Nederland verscheen het boek in 2018.

De 36-jarige Robben debuteerde in 2004 met Twee vliegen, een bundel met gedichten en columns. Zijn debuutroman Birk uit 2014 werd een bestseller en ook de filmrechten van het boek werden verkocht.

Robben ontving onder meer de Nederlandse Boekhandelsprijs en de ANV Debutantenprijs. Het Brooklyn Book Festival riep Birk uit tot een van de vijf beste debuten die in 2018 in de Verenigde Staten verschenen.

De International Booker Prize, die gepaard gaat met een geldbedrag van 50.000 pond (57.000 euro), gaat jaarlijks naar een vertaalde roman die in het Verenigd Koninkrijk en Ierland is verschenen.

De prijsuitreiking vindt plaats op 2 juni, in de vorm van een digitaal evenement.