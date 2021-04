Jongeren leenden in 2020 twee keer zo veel e-books als een jaar eerder, meldt de Koninklijke Bibliotheek (KB) op basis van voorlopige cijfers. In 2019 leenden jongeren in de leeftijd tot achttien jaar nog zo'n 309.000 digitale boeken, vorig jaar waren dat er bijna 662.000.

Van alle jeugdleden van de bibliotheek leenden jongeren in de leeftijd van dertien tot en met vijftien jaar de meeste e-books: 204.000 in 2020 tegenover ongeveer 121.000 een jaar eerder.

Ook werden meer luisterboeken geleend. De top tien van de in 2020 meest beluisterde boeken bestaat voor de helft uit titels van kinderboekenauteurs.

De laatste jaren komt uit onderzoek juist naar voren dat jongeren steeds minder lezen. Of de stijging van het aantal e-bookuitleningen betekent dat dat in coronatijd is veranderd, kan KB niet zeggen, omdat nog niet duidelijk is hoeveel 'normale' boeken jongeren in 2020 leenden.

Volgens een woordvoerder laten de cijfers in ieder geval zien dat jongeren die wilden lezen zich niet hebben laten tegenhouden door de sluiting van de bibliotheken tijdens de lockdowns.

"Het aantal e-bookuitleningen is meer dan verdubbeld. Dat betekent op z'n minst dat jongeren de digitale bibliotheek goed weten te vinden." KB komt samen met het CBS in juli met de exacte cijfers over het leengedrag in 2020.