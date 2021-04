In zes jaar tijd hebben zich drie gevallen van ernstig (seksueel) grensoverschrijdend gedrag voorgedaan op de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Maar het kantoor Ivy Advocaten concludeert in een onderzoek dat er ook sprake is van een warme sfeer, meldt NRC woensdag.

Het onderzoek werd ingesteld nadat NRC vorig jaar het grensoverschrijdende gedrag van kunstenaar Julian Andeweg (resident op de Rijksakademie in 2015 en 2016) had onderzocht. In een artikel van de krant werd hij door twintig mannen en vrouwen beschuldigd van diefstal en/of stalking, intimidatie, aanranding en verkrachting.

De drie gevallen van grensoverschrijdend gedrag die Ivy Advocaten heeft samengevat, hebben betrekking op Andeweg en twee andere studenten. Hoe het advocatenkantoor tot zijn bevindingen kwam en wat zich rondom de andere twee studenten heeft afgespeeld, staat volgens de krant niet in het rapport.

Voor het onderzoek werden bijna duizend oud-studenten gevraagd om hun ervaringen te delen. Slechts achttien spraken zich uit over de periode tussen 2014 en 2020. Ook enkele bij NRC bekende slachtoffers en mensen die iets relevants hebben gezien, reageerden niet.

Volgens het advocatenkantoor is er geen reden om individuele gevallen te onderzoeken. Wel krijgt het hoofd van de opleiding instructies voor hoe in de toekomst met dergelijke gevallen moet worden omgegaan.

"Problemen zijn vaak op persoonlijk niveau opgelost. Dit kan mensen afschrikken om misstanden te melden. Ivy raadt ons aan om wat meer afstand te creëren in de klachtenprocedure", zegt directeur Emily Pethick hierover.

"We staan wangedrag niet toe en we zitten in een voortdurend proces om de veiligheid van onze residenten te verbeteren. We doen ons uiterste best."