In het Amsterdome (vernieuwde Aviodome) is vanaf oktober Taste te zien. In deze theatervoorstelling, die mede door componist Joep Beving en illusionist Victor Mids wordt gemaakt, kan het publiek ook dingen voelen, ruiken en proeven.

Het verhaal draait om een driesterrenchef die zijn wereld ineen ziet storten. Dit verhaal wordt verteld "in een symbiose van smaak, audiovisuele impressies en onbegrijpelijke neurologica waarbij het publiek van de stoel gelicht wordt en zweeft tussen gevoel en ratio", deelt Taste Productions woensdag. Hiervoor wordt het Amsterdome herbouwd.

"Voor Taste hebben we onbegrensd durven denken", zegt producent Guirec van Slingelandt. "Wat voor een voorstelling kan je maken als alles mogelijk is? We willen ieder zintuig aan het werk zetten: horen en zien - wat voor de meesten onder ons normaal is bij een theatervoorstelling - maar ook ruiken, proeven en voelen."

Ola Mafaalani (Borgen, Romeo en Julia) neemt de regie op zich en Michiel Stroink (schrijver van de roman Of ik gek ben) gaat het script schrijven. Sterrenchef Jacob Jan Boerma, voorheen eigenaar van restaurant De Leest, verleent ook zijn medewerking. Ook componist Beving en Mindf*ck-bedenkers Mids en Oscar Verpoort maken deel uit van het team dat Taste maakt.

Wie de hoofdrollen in de voorstelling gaan spelen, wordt op een later moment bekendgemaakt. De herbouw van het theater start in juli en op 9 oktober 2021 staat de première gepland.