De oude paardenstaart van dj en televisiepresentator Gijs Staverman wordt vermoedelijk opgenomen in de collectie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het Hilversumse museum heeft interesse in het harige kleinood dat de 55-jarige NPO-coryfee bijna dertig jaar lang in een doos heeft bewaard.

Presentator Paul de Leeuw knipte de staart in 1994 af in een aflevering van zijn programma De schreeuw van De Leeuw. Toentertijd was de staart het handelsmerk van de populaire dj. Staverman liet eerder deze week in zijn eigen uitzending weten dat hij de staart nog steeds in zijn bezit heeft.

Conservator Wytze Koppelman van Beeld en Geluid sloeg hier meteen op aan. "We hebben niet veel haar in onze collectie", vertelde hij op NPO Radio 2. "En er zit een interessant verhaal aan vast: dj's die hun wilde haren verliezen. Gijs was niet de eerste en de laatste die dat overkwam. Dat willen wij graag symboliseren en vastleggen."

Staverman is vereerd met de interesse. Het is nog niet bekend wanneer de paardenstaart daadwerkelijk in de vitrines van Beeld en Geluid te zien zal zijn.