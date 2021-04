De Hermitage in Amsterdam, die 1 miljoen euro nodig heeft om te kunnen voortbestaan, heeft inmiddels de helft van het benodigde bedrag binnen. Ruim drie weken geleden startte het museum een campagne waarbij aan mensen werd gevraagd om een donatie te doen.

"Het is bemoedigend dat we nu de helft van het benodigde bedrag binnen hebben", zegt Annabelle Birnie, directeur van het museum. "Maar we zijn er nog niet, dus alle bijdragen, klein en groot, zijn welkom."

De campagne loopt tot zaterdag 1 mei. Die dag wil het museum hun doel gerealiseerd hebben.

Het museum aan de Amstel dat geen vaste collectie heeft en het vooral van de exposities moet hebben, heeft nooit structurele subsidie gekregen. Hermitage Amsterdam heeft in het afgelopen jaar al bezuinigd en van elf medewerkers afscheid genomen.

Het museum kon amper bezoekers ontvangen en geen zalen verhuren. Zaalverhuur leverde eerder een belangrijk deel van de inkomsten op. Daarom startte het museum eind maart de campagne Houd de Hermitage.

Vanaf 21 tot en met 23 april opent de Hermitage haar deuren, omdat het museum meedoet aan de sneltestproeven die momenteel plaatsvinden.