In het dagelijks leven heeft Claudia de Breij meer het gevoel dat ze acteert dan wanneer ze op het toneel staat. In gesprek met VARAgids vertelt de cabaretière dat ze daar alles los kan laten en meer ruimte voelt om zichzelf te kunnen zijn.

"Ik denk dat ik een betere acteur ben in het dagelijks leven dan in de zaal", zegt De Breij. "Op het podium hóef je helemaal niet te spelen. Door onderzoek met autisten weten ze dat heel veel hersencapaciteit wordt gebruikt voor beleefdheden en doen wat er van je verwacht wordt."

Ze legt uit dat die hersenruimte op gaat aan "je normaal gedragen". "En dat heb je op het podium allemaal niet nodig, dus heb ik daar veel meer ruimte om waarachtig mezelf te zijn, niet bezig zijn met iets zeggen en me afvragen wat die en die groep ervan vindt."

"Dan bereik je veel meer de essentie van wie je bent. Ik voel ook vaak op het podium pas waar ik echt kwaad over ben, of waar ik echt verdrietig van word."

De cabaretière vindt het soms moeilijk te beseffen wat ze voor de kost doet. "Ik ben dat optreden nooit normaal gaan vinden. Door te spelen maak je connectie met mensen. Het zit in je hersenen in hetzelfde gebied als een vriendschap aangaan, of liefde vinden. Dat je weet dat in die zaal iedereen zich even niet alleen heeft gevoeld, dat heb ik altijd fantastisch gevonden. En dat is echt wat we nu missen."