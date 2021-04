Arthur Edwards, die ruim veertig jaar foto's maakte van de Britse prins Philip en diens familie, is door de prins zelf gevraagd vanaf een geheime plek foto's te maken van zijn begrafenis. Edwards zat zaterdag verstopt in een neppe pilaar voor de ingang van de kerk.

Edwards vertelt aan diverse Britse media, waaronder The Mirror, hoe hij van zo dichtbij (zie foto) foto's kon maken van de kist die St George's Chapel werd binnengedragen: speciaal op verzoek van de prins werden aan weerszijden van de ingang twee neppilaren neergezet.

"Het was alsof ik in een klein vogelhuisje zat, zoals hij zo vaak heeft gezeten na zijn pensioen", aldus Edwards over zijn unieke positie.

De tachtigjarige fotograaf raakte geëmotioneerd toen de kist uiteindelijk voor zijn neus voorbijkwam. "De laatste keer dat ik de man die ik veertig jaar fotografeerde zou zien. Ik werd overweldigd door herinneringen aan een fantastische man."

Edwards noemt het de vreemdste plek waar hij ooit een foto heeft gemaakt. De goede vriend van de prins kon vanuit die positie goed zien wat de dood van Philip met de familieleden deed.

"Charles zag eruit alsof hij ieder moment kon gaan huilen. Je zag aan hem dat hij zich op dat moment realiseerde welke taken er nu op hem rusten, met betrekking tot zowel de zorg voor zijn moeder als de monarchie."