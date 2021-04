Lale Gül wordt sinds het uitkomen van haar boek Ik ga leven met de dood bedreigd, maar de schrijfster ontvangt ook mails en brieven van mensen die zich herkennen in haar opvattingen. In gesprek met de Volkskrant vertelt ze wat het met haar doet om die berichten te ontvangen.

"Onlangs mailde een meisje me: ik heb nog nooit een boek gelezen waarin alles zó precies overeenkwam met mijn situatie. Ze schreef dat ze haar koffers had gepakt en dat ze bij haar vriend ging intrekken. Daar schrok ik van. Ik wist niet dat ik zo veel invloed had", aldus de 24-jarige Gül, die vertelt dat ze dagelijks dergelijke berichten ontvangt.

"Ook homo's mailen me dat ze nu uit de kast willen komen. Maar tegelijkertijd kijk ik op Facebook-groepen van islamitische jongeren en dan denk ik: waar doe ik dit voor?"

Gül heeft enkele weken geleden, na de verschijning van haar boek, het huis van haar ouders verlaten en woont nu in een hotel. In het gesprek met de krant benadrukt ze dat ze weliswaar kritisch is op de islam, maar geen religiehervormer is. "Ik heb niets met religie. Ik zit nu formulieren in te vullen voor een rechtszaak tegen een man die me bedreigde en nu vastzit. Ik moet antwoord geven op de vraag of ik hem wil zien en of ik met de officier van justitie wil spreken. Maar ik wil een normaal leven leiden, mijn studie Nederlands afmaken, boeken schrijven."

Eerder zei Gül dat een tweede boek van haar hand er waarschijnlijk niet komt. Ook het gesprek aangaan over het geloof wil ze niet, al zegt ze ook dat ze niet uitsluit dat ze over een paar jaar van mening verandert. "Ik blijf me ontwikkelen. Maar op dit moment ben ik opgebrand."