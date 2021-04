Schrijfster Carry Slee komt in mei met een boek over de gevaren van nepnieuws. Fake! verschijnt op 19 mei, maakt haar uitgeverij vrijdag bekend.

In Fake! belandt Emiel, een nieuwe jongen op school, in het ziekenhuis. Meteen daarna verschijnt er een filmpje op YouTube waarin Levi, een klasgenoot die eerder ruzie had met Emiel, hem van de vesting bij het park trapt. Levi beweert dat het filmpje nep is, maar niemand gelooft hem. Hij wordt geschorst op school en ontvangt woedende reacties via internet.

Slee is met met bijna zes miljoen verkochte boeken en een kast vol prijzen een van de succesvolste schrijvers van Nederland. Zij schrijft sinds 1989 gemiddeld drie boeken per jaar, met als grootste successen Spijt! en Afblijven!. Meerdere romans werden verfilmd of bewerkt voor het theater.

Slee won in 2014 de Bob Angelo Penning, de belangrijkste Nederlandse prijs op het gebied van lhbti-emancipatie. "Een hele generatie groeit dankzij Slee op met lievelingsboeken waarin het gewoon is om lesbienne, homo, bi of transgender te zijn", aldus de jury.