Sebes en Bisseling, het grootste literaire agentschap van Nederland, neemt geen manuscripten meer in ontvangst van mensen die denken een bestseller te hebben geschreven. Dat vertelt Paul Sebes van het agentschap woensdag in 1Vandaag op NPO Radio 1.

Normaal ontvangt het bureau tussen de achthonderd en duizend manuscripten per jaar van onbekende en nieuwe auteurs. Maar in coronatijd is dit aantal toegenomen tot "soms vier of vijf per uur".

"We kunnen het gewoon niet meer aan", aldus Sebes. De literair agent denkt dat veel mensen met een culturele interesse of achtergrond in coronatijd de pen ter hand hebben genomen.

"Mensen weten vaak niet wat literatuur is", stelt Sebes. "Het is niet alleen een verhaal opschrijven dat je hebt meegemaakt. Je kan niet zomaar een zin opschrijven en denken: dit wordt een boek."

Sebes volgt hiermee een soortgelijke oproep van de grote Franse uitgever Gallimard, die eerder deze maand ook opriep te stoppen met het sturen van manuscripten. Ook de Nederlandse uitgeverijen Lebowski en Podium herkennen zich in de trend, laten zij 1Vandaag weten. "Er worden iedere week halve bossen naar ons opgestuurd van manuscripten die we na twee pagina's weggooien", stelt Lebowksi aan het programma.

Paul Sebes heeft overigens een tip voor mensen die toch graag een boek willen schrijven. "Beschouw het als een leuke hobby", oppert hij. "Er zijn heel veel mensen die als hobby schilderen. Maar die doeken hoeven ook niet allemaal in het Stedelijk Museum opgehangen te worden."