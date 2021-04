Op dit moment worden talloze evenementen en zelfs vakantiereizen georganiseerd om te testen hoe we de maatschappij gecontroleerd kunnen heropenen. Maar wie organiseert nou wat en wat wordt er eigenlijk getest?

Op 15 februari werd het eerste experiment van Fieldlab Evenementen uitgevoerd. Een zakelijk congres voor vijftienhonderd bezoekers in het Beatrix Theater.

Sindsdien hebben Fieldlab en andere organisaties veel soortgelijke proeven opgesteld. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende initiatiefnemers.

Fieldlab Evenementen

De evenementensector heeft in samenwerking met de overheid Fieldlab Evenementen opgericht. Het testprogramma is opgestart naar aanleiding van de gesprekken die de evenementenbranche met diverse ministeries heeft gevoerd. De sector wil gezamenlijk, binnen de kaders van veiligheid en gezondheid, verschillende elementen toetsen om tot een versoepeling van de coronamaatregelen te komen.

Enkele Fieldlab-experimenten uit het verleden zijn: een festival op het terrein van Lowlands, een voetbalwedstrijd met publiek en een voorstelling van Guido Weijers. Aanstaande Fieldlab-evenementen zijn onder meer de Oranjedag van Radio 538 voor tienduizend bezoekers op 24 april en een festival met overnachting voor negenduizend bezoekers.

Fieldlab Cafés

De praktijktesten in Fieldlab Cafés worden georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gemeente Utrecht, de GGD regio Utrecht, Koninklijke Horeca Nederland, de Horeca Alliantie en TNO. Onderzoekers van TNO bekijken of en op welke manier gasten en het personeel van de cafés zich houden aan de coronamaatregelen. De praktijktesten zijn dus vooral bedoeld om gegevens te verzamelen over het gedrag van bezoekers en personeelsleden.

De Fieldlab Cafés zijn geen onderdeel van Fieldlab Evenementen. De term fieldlab bestaat al langer en betekent niet veel meer dan een omgeving waarin organisaties en bedrijven samenwerken voor een experiment. De Fieldlab Cafés worden tussen 14 en 17 april in de binnenstad van Utrecht door vijf cafés opgezet: Hofman, de Beurs, Ubica, VinVin en 't Oude Pierement.

Proefreizen

Op 12 april vertrokken bijna tweehonderd Nederlandse reizigers naar Rhodos voor een achtdaagse proefvakantie. De Rijksoverheid en de reis- en vervoersbranche onderzoeken het gedrag van de reizigers en probeert daarmee vast te stellen onder welke voorwaarden er weer veilig gereisd kan worden. Deze vakantie staat dus los van Fieldlab Evenementen.

Een tweede proefreis is in ontwikkeling. Deze vakantie heeft Gran Canaria als bestemming en wordt verzorgd door TUI en Corendon.

Testen voor toegang

Onlangs is een nieuwe reeks proefevenementen aangekondigd. Deze pilots worden opgezet door het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook deze evenementen hebben niets met Fieldlab Evenementen te maken. Het gaat om uiteenlopende evenementen in de cultuur-, sport- en recreatiesector in april.

Het gaat om onder meer sportwedstrijden met publiek, dierentuinen, pretparken, musea, concerten en theatervoorstellingen. Bezoekers van evenementen en attracties laten bij de ingang een bewijs van een negatieve testuitslag zien. Verder gelden de algemene coronaregels. Een van de voornaamste doelen van deze testen is onderzoeken of mensen bereid zijn om hiervoor een sneltest te ondergaan.

Als deze proefevenementen een positief verloop hebben, dan volgen er vanaf 1 mei meer evenementen met testbewijzen. De overheid werkt daarnaast aan de Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19. Deze wet moet, mits de proeven succesvol verlopen, op 1 mei ingaan.