Fieldlab heeft van het kabinet toestemming gekregen om op te schalen. Dat betekent dat er bij de komende evenementen meer mensen aanwezig mogen zijn. De organisatie wil zo bekijken of de maatregelen ook werken bij een verhoogde bezoekerscapaciteit.

Het meest grootschalige evenement tot dusver is 538 Oranjedag op het Chasséveld in Breda: dit wordt toegankelijk voor tienduizend bezoekers. Zij kunnen op 24 april kijken naar optredens van artiesten als Snollebollekes, Davina Michelle, Chef'Special en DI-RECT. Omdat er op Koningsdag geen grote evenementen zijn toegestaan, vindt 538 Oranjedag het weekend daarvoor plaats.

Bij de 3FM Awards op donderdag 15 april mogen vijftienhonderd mensen aanwezig zijn in plaats van duizend. Tot de andere evenementen behoren onder meer het concert van Racoon op 7 mei (3.500 mensen) en op 15 mei zal in een nachtclub in Amsterdam een testevenement worden georganiseerd, dat bezocht kan worden door duizend mensen. Details hierover zijn nog niet bekend.

Het aantal mensen dat aanwezig mag zijn bij de shows van het Eurovisie Songfestival is 3.500. Dit werd begin april al bekendgemaakt door demissionair minister Arie Slob (Media).

Bezoekers moeten zich ook achteraf testen

"Het is mooi dat we deze opschalingstesten kunnen doen, waar we eerder opgedane kennis met hogere bezoekersaantallen kunnen toetsen", zegt Marcel Elbertse, voorzitter van Fieldlab Evenementen.

"We realiseren ons terdege dat dit een absoluut voorrecht is, zeker met een blik op het huidige epidemiologische beeld, waar versoepelingen voorlopig nog even uitblijven. Dit nieuwe onderzoek is echter essentieel voor de tweede fase van Fieldlab Evenementen."

Mensen met een kaartje voor een van de komende proefevenementen moeten zich maximaal 24 uur voor het begin van de evenementen laten sneltesten. Een negatieve test geeft toegang tot het concert of evenement. Vijf dagen na het evenement wordt een tweede sneltest afgenomen. Kwetsbare groepen worden uitgesloten van deelname.