Een jaartje meelopen met koningin Máxima, dat zouden veel mensen graag eens doen. Royaltyjournalist Rick Evers deed het en beschrijft zijn ervaringen in het boek Máxima. Meer dan Majesteit. De kans dat de koningin ooit in een interview over haar diepste gedachten vertelt, lijkt volgens Evers klein: "Dat leidt te veel af van haar werk."

Het idee om een boek over Máxima te schrijven, had Evers al een tijdje. De vijftigste verjaardag van de koningin op 17 mei 2021 leek hem een mooie aanleiding. "De meestgestelde vragen die ik krijg zijn: hoe is Máxima in het echt en hoe ziet haar leven eruit? Nu zijn er al veel boeken over haar verschenen, maar nog niet één waarin antwoord wordt gegeven op deze vragen."

Het idee was om haar een jaar lang te volgen om daar een beeld van te scheppen. Maar door de uitbraak van COVID-19 liep dat met een geschrapte Koningsdag en Zoom-vergaderingen behoorlijk anders.

"Gelukkig heb ik alsnog veel van haar activiteiten kunnen meemaken", zegt Evers. "Wat ik niet had kunnen denken, is dat mensen die zo dicht bij haar staan of voor het paleis werken zo openlijk met me wilden praten over hoe Máxima privé is. Zo heb ik toch heel dichtbij kunnen komen."

Wat Evers al wist, maar nu van dichtbij kon meemaken, is dat Máxima zich erg inzet voor alle projecten waarbij zij betrokken is. "Er is een enorme staf beschikbaar, maar ze leest alle beschikbare stukken door en wil zelf op de hoogte zijn van alles. Dat is ook het grote verschil met Willem-Alexander. Waar zijn functie meer ceremonieel en totaal niet politiek is, zit Máxima tussen alle politici, presidenten, ministers en bankgouverneurs om de tafel."

Máxima tijdens een werkbezoek aan een school in Rotterdam. Máxima tijdens een werkbezoek aan een school in Rotterdam. Foto: BrunoPress

'Stilzitten is geen optie voor haar'

Máxima is altijd professioneel, legt Evers uit, maar ook veeleisend. "Ze stelt hoge eisen aan alles en iedereen. Maar vooral aan zichzelf. Het beste is niet snel goed genoeg. Stilzitten is geen optie voor haar: alles moet groter, beter en mooier zijn, ook voor Nederland en de organisaties waarvoor ze werkt."

De agenda van Máxima is dus overvol, maar dat is volledig haar eigen keuze. "De rol van de koning of koningin ligt vast, die voor de partner van het staatshoofd niet. Bij wijze van spreken mag je ook de hele dag op de bank zitten."

Dat is niks voor Máxima, vertelt Evers. "Vanaf het begin is voor haar een rol gezocht die niet alleen ceremonieel zou zijn en waarin ze kon blijven floreren. Daar heeft ze veel vrijheid in genomen. En of ze nou tussen daklozen of wereldleiders zit, dat doet ze met hetzelfde gemak. Ze verschilt dag en nacht van de gemiddelde Nederlander, maar is door haar warmte toch heel erg ónze koningin geworden."

Het leven van Máxima in een tijdlijn 17 mei 1971: geboren te Buenos Aires in Argentinië

1988: Bachelordiploma economie behaald

1998: Gaat aan de slag als vicepresident bij Kleinwort Benson in New York

Februari 2002: Huwelijk met Willem-Alexander

Februari 2002: Begint als beschermvrouwe bij het Oranje Fonds (en krijgt later dezelfde functie bij onder meer het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde en het Koninklijk Concertgebouworkest)

2009: Begint als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN op het gebied van inclusieve financiering voor ontwikkeling

April 2013: Willem-Alexander wordt koning en Máxima koningin

Máxima maakt tijd voor haar familie

Máxima denkt volgens Evers ook aan haar rust en houdt er rekening mee dat ze voldoende tijd vrijmaakt voor haar gezin. Ook haar familie in Argentinië wil ze regelmatig zien en daar heeft ze flink wat voor over. "Voor de coronaperiode nam ze weleens de nachtvlucht naar Argentinië", vertelt Evers.

"Ze kwam 's ochtends aan, bracht de dag door met haar moeder en vertrok aan het einde van de middag dan weer naar Nederland, zodat ze de volgende ochtend om 10.00 uur weer ergens kon zwaaien alsof er niks aan de hand was. Het voordeel is dat ze in businessclass zit en dus comfortabel vliegt, plus dat ze maar vijf uur slaap per nacht nodig heeft. Dat verwacht ze overigens ook van haar personeel, haha. Die moeten weleens bij haar op de rem trappen."

Willem-Alexander en Máxima bezoeken een kaasboerderij in de herfst van 2020. Willem-Alexander en Máxima bezoeken een kaasboerderij in de herfst van 2020. Foto: BrunoPress

'Interview leidt af van haar werk'

Het gerucht gaat dat Máxima rond haar vijftigste verjaardag een interview geeft, net als haar echtgenoot vier jaar geleden heeft gedaan.

"Ze geeft vaak interviews over haar werk voor de Verenigde Naties, maar over haar werk in Nederland is niet veel te vinden. Ze praat daar weinig over, alsof het niet aan de grote klok mag worden gehangen", zegt Evers. "Het zou leuk zijn om te zien hoe het er achter de paleismuren aan toegaat en hoe bijvoorbeeld staatsbezoeken worden voorbereid. Het is vakmanschap wat daar gebeurt."

De kans dat dit gaat gebeuren, acht de royaltydeskundige klein. "Ik denk dat Máxima vindt dat zo'n interview of documentaire te veel afleidt van haar werk. Daarnaast staat ze niet graag in het middelpunt van de belangstelling. Als er foto's voor het jaarverslag worden uitgezocht, vindt ze vaak dat ze zelf te prominent op de foto staat. Máxima wil wegblijven van de kant van de monarchie die staat voor rijkdom en pracht en praal, want zulke gesprekken gaan al snel over geld en uitgaven. Gezien het imago van de familie op het moment zou het best goed zijn om een mooi interview te geven. Willem-Alexander scoorde daar destijds ook veel punten mee."

Het eerste exemplaar van Máxima. Meer dan Majesteit heeft Evers woensdag overhandigd op Paleis Noordeinde in Den Haag.