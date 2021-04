Deelnemende musea zijn de kaartverkoop voor het experiment met sneltesten gestart, meldt de Museumvereniging dinsdag. Vanaf 19 april kan het publiek in beperkte capaciteit bij zeventien musea in heel Nederland terecht.

Ieder museum zal maximaal drie dagen open zijn. In totaal zijn er zo'n 37.000 kaarten beschikbaar. Mensen kunnen met het nummer van hun Museumkaart een tijdvak reserveren op museum.nl.

De overheid laat deze maand bij meer dan vijfhonderd verschillende evenementen publiek toe. Voorwaarde is dat bezoekers zich bij aangesloten snelteststraten laten testen en een negatief resultaat ontvangen.

Het gaat om kleine evenementen, met enkele tientallen tot honderden mensen in het publiek. Uitzonderingen vormen de sportwedstrijden. Bij de wedstrijd Ajax-AZ mogen 7.500 mensen aanwezig zijn.

De musea die aan de nieuwe testevenementen deelnemen, zijn het Drents Museum in Assen, Fries Museum in Leeuwarden, Jopie Huisman Museum in Workum, Groninger Museum in Groningen, Het Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch, Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, Bonnefanten in Maastricht, Hermitage in Amsterdam, Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, Teylers Museum in Haarlem, Slot Loevestein in Poederoijen, Luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad, Museum de Fundatie in Zwolle, Spoorwegmuseum in Utrecht, Museum Prinsenhof in Delft, Wereldmuseum in Rotterdam en Zeeuws Museum in Middelburg.

'Er hebben in musea geen besmettingen plaatsgevonden'

Mensen die een kaartje voor het museum naar keuze hebben gekocht, kunnen een gratis sneltest doen bij een aan het museum verbonden sneltestlocatie.

De Museumvereniging zegt in het persbericht dat de musea graag meewerken aan het experiment van de overheid, maar wijst er ook op dat het coronaprotocol van musea volgens haar goed werkt en veilig is.

"Toen musea nog open waren, is veel ervaring opgedaan met het coronaprotocol. Voor zover bekend hebben er in musea ook geen besmettingen plaatsgevonden", aldus de vereniging. "Sneltesten mogen geen nieuwe, onnodige drempel voor museumbezoek worden. De inzet blijft dan ook dat álle musea in Nederland zo snel mogelijk hun deuren mogen openen voor het publiek - met gebruik van het coronaprotocol en zonder drempel van sneltesten."

Het doel van de testevenementen is om sectoren eerder te kunnen openen dan zonder tests mogelijk is, aldus de Rijksoverheid. Daarnaast wordt onderzocht of de infrastructuur achter de sneltests werkt. "Het lukt mensen die besmet zijn vooraf te vinden, en van het evenement zo geen feest voor het virus te maken", aldus demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).