Actrice Hannah Hoekstra draagt voor de jaarlijkse manifestatie Theater Na de Dam de monoloog Een Duits leven voor. De voorstelling wordt op de avond van 4 mei, de Nationale Dodenherdenking, live uitgezonden vanuit Theater Carré in Amsterdam.

De tekst van Een Duits leven is gebaseerd op de gelijknamige documentaire over Brunhilde Pomsel, die tussen 1942 en 1945 werkzaam was als secretaresse van Joseph Goebbels. Hij was minister van Propaganda onder Adolf Hitler in nazi-Duitsland.

Hoekstra (34) is even oud als Pomsel toen die voor Goebbels ging werken. "Ik wil zo veel mogelijk verhalen horen om de werkelijkheid te begrijpen, en daarin zoeken naar licht als tegenreactie op de zwaarte van het leven", aldus de actrice in het persbericht.

In de monoloog kijkt Pomsel terug op deze periode in haar leven, waarin ze zich tussen de grootste oorlogsmisdadigers bevond, iets waar ze zich naar eigen zeggen pas na de oorlog bewust van werd. De voorstelling ging in 2019 onder de naam A German Life voor het eerst in première, met Maggie Smith als Pomsel.

Theater Na de Dam, dat met de titel verwijst naar de herdenking bij het Nationaal Monument in Amsterdam, bestaat sinds 2010. Normaal gesproken wordt op de avond van Nationale Dodenherdenking door tientallen theatergezelschappen in het land tegelijkertijd een theaterstuk opgevoerd dat betrekking heeft op de Tweede Wereldoorlog.