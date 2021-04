Wilfried de Jong heeft nog nooit een emoji via een WhatsApp-bericht of sociale media verstuurd. De presentator en interviewer zegt in Humo dat het hevige gebruik van de symbolen ertoe leidt dat we het vermogen om ons met woorden te uiten verliezen.

"Iemand gaat dood, dat wordt op Instagram of in een WhatsApp-groep gemeld, en dan regent het vervolgens zwarte hartjes. Zo doen we dat nu dus, met iemand mee rouwen: even een zwart hartje aantikken", aldus de 63-jarige De Jong.

"Wat is er mis met even gaan zitten, nadenken over wat die dode voor je betekende, en dat vervolgens opschrijven - met woorden, in zinnen? We verliezen veel met dat zwarte hartje, hoor. Niemand zegt nog over een dode: 'God, wat had hij een mooie stem.' Of: 'Hoe geduldig was je toch toen je me leerde fietsen.' Het uitspreken van de dingen wil ik liever niet verliezen."

De Jong is binnenkort samen met Ruth Joos te zien in het nieuwe boekenprogramma Brommer op zee. Literatuur is de kunstvorm die hij het best begrijpt, zegt De Jong.

"Ik geniet van beeldende kunst, en om me aan een gebouw te vergapen dat de geschiedenis van de architectuur heeft opgeschud, rijd ik kilometers om. Maar wat me écht overhoophaalt, is de geschreven taal. Het is de kunstvorm die ik het best begrijp. Boeken spreken het diepste in mij aan. Dat is altijd zo geweest, en het is nooit weggegaan - ook niet toen ik moest lezen voor mijn studie, ook niet toen ik moest lezen voor mijn werk."

Brommer op zee is vanaf zondag 18 april elke week om 19.25 uur op NPO2 te zien.