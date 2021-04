Zangeres Francis van Broekhuizen gaat in de musical The Sound of Music de rol van Moeder Overste spelen. Dat maakte producent Stage Entertainment maandagavond bekend.

In de musical geeft Moeder Overste opdracht aan de non Maria om als gouvernante te gaan werken bij de familie Von Trapp.

Ook andere namen werden maandag bekendgemaakt. Zo speelt Stefan Rokebrand kapitein Von Trapp, vervult William Spaaij de rol van Oom Max, gaat Belinda van der Stoep barones Elsa Schräder spelen en is Esmee Mardjan gecast als Liesl, de oudste Von Trapp-dochter. Haar vriendje Rolf wordt gespeeld door Jimi Hendrikse.

Vorige week zondag werd in het AVROTROS-programma Op zoek naar Maria al bekend dat Nandi van Beurden de hoofdrol gaat spelen in de nieuwe uitvoering van The Sound of Music. Zij kreeg in de finale de meeste stemmen. Natascha Molly werd tweede, Tessa Sunniva viel vlak daarvoor als laatste potentiële Maria af.

De musical is vanaf 16 juni tot en met 8 augustus te zien in het AFAS Circustheater in Scheveningen. Hierna trekt de voorstelling door het land langs onder meer Amsterdam, Maastricht, Groningen en Rotterdam.