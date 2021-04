Brian Johnson, de voorman van rockband AC/DC, brengt op 26 oktober zijn memoires uit. Dat heeft de zanger bekendgemaakt in een verklaring, meldt Rolling Stone maandag.

In het boek met de titel The Lives of Brian vertelt de 73-jarige Johnson onder meer over zijn jonge jaren en het verloop van zijn muziekcarrière. Zo gaat hij bijvoorbeeld in op de stichting van zijn eerste bandje en vertelt hij hoe het was om Bon Scott, de vorige voorman van AC/DC, te vervangen.

"Ik heb lange en geweldige nachten gehad, maar ook slechte en veel goede dagen. Ik ben van een koorknaap een rocker geworden, en nu heb ik daar ook nog eens een verdomd goed boek over geschreven", aldus Johnson.

"Brians memoires leggen een onvergetelijk moment vast in de rockgeschiedenis", aldus een woordvoerder van de uitgever die bij de publicatie is betrokken. "Iedereen die de roots van Brian wil begrijpen, maar ook van het moment toen bij zich bij AC/DC aansloot, kan zich opmaken voor een onvergetelijke rit."

The Lives of Brian wordt het tweede boek van de rockster. Eerder schreef Johnson al een boek over zijn liefde voor auto's en motorsport.