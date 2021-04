Het MET Gala, waar bekende sterren jaarlijks in de meest bijzondere outfits verschijnen, wordt dit jaar vanwege de coronacrisis verplaatst naar september. Meestal vindt het evenement plaats op de eerste maandag in mei. Vorig jaar werd het gala vanwege de pandemie nog virtueel gehouden.

Het MET Gala is een jaarlijks benefietgala voor de modeafdeling van het Metropolitan Museum of Art in New York. Elk jaar trekt het event, dat wordt gezien als een van de belangrijkste avonden in de entertainmentindustrie, veel beroemdheden die voor het gala hun mooiste outfits aantrekken passend bij het thema van dat jaar.

Het Metropolitan Museum of Art in New York kondigde maandag aan dat het gala dit jaar op 13 september en volgend jaar op 2 mei plaats zal vinden. Rond die data beginnen twee mode-exposities die vanaf dan een tijd lang in het museum te zien zullen zijn.

De eerste expositie, America: A Lexicon of Fashion, begint op 18 september en staat in het teken van de 75e verjaardag van het kostuuminstituut van het museum. De tweede tentoonstelling heet America: An Anthology en is vanaf 5 mei 2022 te zien. Hier staat de Amerikaanse mode in samenwerking met filmregisseurs centraal. Beide expo's zijn tot en met 5 september 2022 geopend.

De verwachting is dat het gala in september wat kleiner gehouden zal worden aan de hand van de dan geldende coronamaatregelen. De editie in 2022 moet weer gaan lijken op een van de extravagante gala's van voorgaande jaren.