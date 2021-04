Het theaterfestival Parade heeft een einde van zijn bestaan afgewenteld. Door een coronasteunpakket kan het festival voorlopig in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht georganiseerd worden.

Afgelopen zomer liet directeur Nicole van Vessum nog weten dat er niet voldoende geld in de kas zat om een nieuwe editie te organiseren. Maar het coronasteunpakket heeft dit probleem, op verzoek van de organisatie van de Parade, opgelost.

In totaal krijgt het theaterfestival 425.000 euro van Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Daarvan is 80.000 euro vrijgemaakt vanuit de cultuur- of festivalbudgetten van Den Haag, Utrecht en Rotterdam.

Of de Parade komende zomer wel kan plaatsvinden is nog niet duidelijk, omdat de organisatie sterk afhankelijk is van de dan geldende coronamaatregelen.

Tijdens de Parade spelen gerenommeerde acteurs en makers vaak voor het eerst hun nieuwe voorstellingen, om uit te testen welke elementen van hun voorstellingen later in de grote zalen het besten tot hun recht zullen komen.