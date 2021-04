Schrijver Benny Lindelauf en illustrator Ludwig Volbeda krijgen de 34e Woutertje Pieterse Prijs, de onderscheiding in de vorm van 15.000 euro voor het mooiste kinderboek van het afgelopen jaar. Ze sleepten de prijs in de wacht met Hele verhalen voor een halve soldaat.

Het is een gedurfd boek, luidt het oordeel van de jury. "Een boek dat het grimmige niet schuwt, de lezer op een bloedstollende reis meeneemt en hem laat zien hoe groot en diep onze wereld kan zijn."

De jury, onder voorzitterschap van Abdelkader Benali, zegt dat het boek ook het "beste van de taal en het beeld in zich verenigt".

Hele verhalen voor een halve soldaat verscheen in oktober 2020 via Uitgeverij Querido en gaat over zes broers die worden opgeroepen om in het leger te gaan. Bij een van de grensposten waar ze zich moeten melden, wordt een gift verwacht. Omdat zij die niet kunnen aanbieden, krijgen ze de opdracht een verhaal te vertellen.

De prijs ging vorig jaar naar Bette Westera en Sylvia Weve, die Uit elkaar schreven.