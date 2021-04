Herman Brusselmans, die al 83 boeken op zijn naam heeft staan, wil een begin maken met zijn eerste serieuze roman. Hij werkt samen met zijn vriendin Lena aan het project, dat rond de 65e verjaardag van de Vlaming moet verschijnen.

"Het zit al jaren in mijn hoofd om eindelijk een serieus boek te schrijven", vertelt de 63-jarige Brusselmans in gesprek met de Volkskrant.

"Over de Tweede Wereldoorlog. Over onrecht in het voetbalmilieu. Over drugs. Ik ben al honderd keer aan zo'n roman begonnen, maar het lukt niet. Daarom zitten we nu voor een serieuze uitdaging."

Brusselmans' 33 jaar jongere vriendin Lena zal haar medewerking verlenen aan het project. "Ik ga niet beginnen aan een boek, maar aan een project. Dat is voor mij totaal nieuw. Ik ga zeker een jaar op onderzoek uit. Ik wil de geschiedenis schrijven van mijn overgrootouders, grootouders, ouders."

De auteur merkt dat hij onrustig wordt als hij aan zijn nieuwe boek denkt. "Moet ik dat nu echt gaan doen? Terug naar mijn geboorteplaats en al die mensen van in de negentig die mijn grootouders nog gekend hebben, moet ik die echt gaan interviewen met een bandrecordertje? Misschien moet het. Anders heb ik alleen mijn eigen herinneringen, en die zijn te schaars."