Een Spaans veilinghuis heeft een streep gehaald door de veiling van een schilderij dat mogelijk door de wereldberoemde kunstenaar Michelangelo Merisi da Caravaggio is gemaakt. Het werk wordt daarom momenteel onderzocht, schrijft BBC News.

Op De doornenkroning is Jezus Christus te zien, vlak voordat hij wordt gekruisigd. Aanvankelijk werd een waarde van 1.500 euro aan het olieverfschilderij verbonden.

Volgens de Italiaanse kunstkenner Vittorio Sgarbi is het werk echter gemaakt door renaissancekunstenaar Caravaggio. Hij wil het daarom terug naar Italië brengen. In 2019 werd een werk van Caravaggio geveild voor 170 miljoen dollar (ruim 150 miljoen euro).

Een woordvoerder van veilinghuis Ansorena zegt dat het schilderij momenteel wordt bestudeerd door experts.

Caravaggio (1571-1610) staat bekend om het gebruik van felle kleuren en lichteffecten (onder meer te zien in Medusa, foto), maar ook om zijn veelbewogen leven. De schilder was voortdurend betrokken bij vechtpartijen. In 1606 doodde hij een liefdesrivaal in een zwaardgevecht. Hij vluchtte uit Rome en stierf vier jaar later, totaal berooid, aan malaria of de griep.

Na zijn dood raakte Caravaggio in de vergetelheid. Pas in de twintigste eeuw werd hij herontdekt. Zijn werken hangen in onder meer de Uffizi in Florence, de National Gallery in Londen, het Louvre in Parijs en het Prado in Madrid.