Freek Bartels kruipt in de huid van prins Harry voor de musical Diana & Zonen. Jonathan Demoor speelt zijn broer William, vertellen de twee in een interview met De Telegraaf.

Bartels zegt vooral op zoek te gaan naar de worstelingen van zijn personage in het leven. "Want ook al zijn ze beroemde prinsen, van binnen zijn ze net als jij en ik. In dat opzicht kan iedereen zich ermee identificeren. Volgens mij verlangen ze stiekem hartgrondig naar rust en privacy, maar toch zoeken ze het weer op door aan te schuiven bij Oprah."

Volgens Demoor willen ze daarmee voorkomen dat de geschiedenis met hun moeder zich herhaalt. "Wat ik me afvraag, is of Harry en William andere keuzes hadden gemaakt als ze niet waren getraumatiseerd door het verlies van hun moeder op zo'n jonge leeftijd. Dat heeft de spanningen enorm versterkt."

Diana & Zonen is vanaf eind september te zien in het DeLaMar Theater in Amsterdam en wordt daarna opgevoerd in verschillende theaters in het land. Prinses Diana wordt gespeeld door Marlijn Weerdenburg en Brigitte Heitzer.