Zestien jaar na het schrijven van de bestseller Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt! is Kluun nu bezig met het vervolg Help, ik heb een puber!.



"Ik ben zelf drie pubers verder en mijn vriendin heeft ook twee pubers", zei de 56-jarige schrijver, die eigenlijk Raymond van de Klundert heet, in De Veronica Middagshow.

Kluun gaat voor zijn nieuwe werk onder meer in gesprek met psychologen en hoogleraren die "alles weten van gaming, drank, drugs en criminaliteit". Help, ik heb een puber! verschijnt in november.

Kluun werd bekend met zijn debuutroman Komt een vrouw bij de dokter (2003). De roman is gebaseerd op zijn ervaringen met zijn eerste vrouw Judith, die op jonge leeftijd aan kanker is overleden. Het boek werd ook verfilmd.