DERKSEN, de biografie over Johan Derksen die wordt opgetekend door Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman, komt uit op 31 mei.

Het leven van Derksen, zowel voor als achter de camera, wordt in het boek beschreven. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn Derksens vriendschap met Johan Cruijff, zijn liefde voor bluesmuziek en het overlijden van zijn eerste echtgenote.

Derksen maakte in augustus 2020 bekend dat de biografie eraan komt. Hij werd toen al enige weken gevolgd door Van Egmond, die met Derksen plekken uit zijn jeugd bezocht en ook achter de schermen was bij de opnames van Veronica Inside. Scheulderman interviewde de voetbalanalist regelmatig en deze gesprekken zijn te lezen in DERKSEN.

De biografie van Derksen is voor Van Egmond zijn zesde boek rondom VI. Eerder schreef hij twee biografieën over tafelheer René van der Gijp (Gijp en De wereld volgens Gijp), een biografie over gast Wim Kieft (Kieft) en twee boeken rondom de voetbaltalkshow zelf: Inside en Topshow. Van Egmond en Scheulderman schreven eerder samen de biografie van Patty Brard.