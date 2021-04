Er is veel belangstelling voor de nieuwe coronaproefevenementen. Zo raken concerten binnen enkele minuten uitverkocht en zijn er tot nu toe ruim tienduizend afspraken gemaakt voor de sneltests die toegang verlenen tot de Keukenhof en ruim twintig monumenten die vrijdag tot en met zondag de deuren openen.

In totaal zijn er ongeveer vijftienduizend afspraken gemaakt, waarvan vijfduizend voor activiteiten na het weekend, dat bevestigt Testen voor Toegang desgevraagd aan NU.nl.

Testen voor Toegang is het platform van Stichting Open Nederland en verzorgt de snelteststraten voor deze evenementen.

De overheid laat deze maand bij meer dan vijfhonderd verschillende evenementen publiek toe. Voorwaarde is dat bezoekers zich bij aangesloten snelteststraten laten testen en een negatief resultaat ontvangen.

Het gaat om kleine evenementen, met enkele tientallen tot honderden mensen in het publiek. Uitzonderingen vormen de sportwedstrijden. Bij de wedstrijd Ajax-AZ mogen 7.500 mensen aanwezig zijn.

Met de proefevenementen wordt onder andere getest of mensen bereid zijn zich te laten testen om evenementen bij te kunnen wonen.

Niet alle podia zijn kaartverkoop gestart

Bij de uitverkochte concerten van het Concertgebouworkest (vrijdagavond 16 april) en van het Radio Filharmonisch Orkest (zondagochtend 18 april) kunnen 425 belangstellenden in de zaal terecht.

Ook een concert in het Burgerweeshuis in Deventer met 250 man en een concert met 150 man in TivoliVredenburg in Utrecht zijn uitverkocht. Een voorstelling in MartiniPlaza in Groningen voor 450 man is bijna uitverkocht.

Niet alle poppodia, theaters en andere locaties zijn hun kaartverkoop al gestart. De Melkweg in Amsterdam begint bijvoorbeeld pas vrijdag met de kaartverkoop.