Het team van het AVROTROS-programma Het geheim van de Meester gaat uitzoeken hoe Rembrandt van Rijn De Nachtwacht heeft gemaakt. Dat doet het door het werk in zijn geheel en op ware grootte na te schilderen. Die klus is deze week met de allereerste voorbereidingen van start gegaan in het Rijksmuseum, tegenover het echte werk zelf.

Er zijn veel nieuwe gegevens beschikbaar doordat het wereldberoemde schilderij wordt gerestaureerd en met de nieuwste technieken is onderzocht. "Dat onderzoek vormt de aanleiding om in de huid van Rembrandt te kruipen en zijn schildertechnieken na te bootsen en materialen te reconstrueren ", zegt AVROTROS.

Het speciale kennersteam probeert alles zoveel mogelijk zoals Rembrandt te doen, om zo dicht mogelijk bij zijn techniek en stijl te komen.

"Het is natuurlijk een idioot plan, maar het is ook heel interessant om een schilderij te reconstrueren dat zo groot is en dat qua voorstelling zo goed en spannend in elkaar zit", zegt onderzoeker en kunstenaar Lisa Wiersma. "Zien hoe zo'n iconisch werk tot stand kan zijn gekomen, is natuurlijk iets wat je anders nooit had kunnen meemaken en ook nooit meer mee zult maken."

De Nachtwacht werd al zeker 25 keer behandeld en gerestaureerd. In de Tweede Wereldoorlog lag het schuttersstuk vijf jaar lang opgerold onder de grond.

De compagnie van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren, zoals De Nachtwacht eigenlijk heet, kwam in 1642 gereed. De vierdelige reeks over de reconstructie is komende winter bij AVROTROS te zien.