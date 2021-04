Stefan Rokebrand gaat de hoofdrol van kapitein Georg von Trapp vertolken in The Sound of Music. Hij wordt de tegenspeler van Nandi van Beurden, die vorige week zondag het programma Op zoek naar Maria won en dus de vrouwelijke hoofdrol in de musical gaat spelen. De twee hebben al samen een scène gespeeld zonder dat Van Beurden wist dat Rokebrand haar tegenspeler in The Sound zou worden, vertelt de musicalacteur in gesprek met NU.nl.

Ook Francis van Broekhuizen en William Spaaij hebben een rol in de nieuwe productie te pakken: zij spelen respectievelijk de rollen van moeder-overste en oom Max.

Rokebrand vond het "onwerkelijk" om het selectieproces van zijn tegenspeelster live op televisie te kunnen volgen. "De finalisten vond ik alle drie enorm goed. Grappig was dat ze voor Op zoek naar bij de repetities zijn geweest van Liefdesles, de voorstelling waarin ik nu nog speel. We speelden een scène samen, maar ze wisten toen nog helemaal niet dat ik misschien wel hun tegenspeler zou worden."

Hierdoor heeft Rokebrand al kunnen proeven van zijn samenwerking met Van Beurden. "Ik moest wel een beetje een pokerface opzetten, maar ik kon wel al goed zien wat voor vlees er in de Kuip zit. Met Nandi klikte het erg goed. Ze luisterde en reageerde snel, dat is knap als je improviseert. Ze heeft alles wat je moet hebben voor de rol van Maria."

Rokebrand was voordat hij auditie deed al groot fan van The Sound of Music. "Een hele generatie is met The Sound opgegroeid, ik keek de film ook altijd met mijn ouders mee. Ik heb hem als kind wel zeven of acht keer gezien. Als je ouder wordt krijg je een aversie tegen de films die je ouders leuk vinden, maar daarna ben ik de film gaan herwaarderen: hoe mooi de muziek is, hoe goed alles in elkaar zit."

'Von Trapp is een icoon'

De musicalspeler, eerder te zien als Herman Brood en Erik Hazelhoff Roelfzema in Soldaat van Oranje, verheugt zich erop om Von Trapp toe te voegen aan zijn musical-cv. "De rol is echt een klassieker, Von Trapp is een icoon. Het is een rol met een mooie gelaagdheid. Hij is een weduwnaar, bij wie de muziek uit zijn leven is verdwenen nadat zijn vrouw overleed. Die komt weer binnen in de persoon van Maria, maar hij vindt het niet makkelijk om dat toe te laten."

Vooral mooi vindt Rokebrand de spanning tussen de strengheid en de gereserveerdheid van Von Trapp, en de warmte die hij voor zijn kinderen heeft. "Daar ga ik het heel erg in zoeken, dat spanningsveld."

De repetities voor The Sound of Music beginnen half mei, naar verwachting vindt de première plaats op zondag 27 juni (als theaters dan weer open zijn). "Ik vind het verrukkelijk om weer te gaan spelen, dat heb ik zo lang niet gedaan", zegt Rokebrand. "Ik kan niet wachten om weer te repeteren en te spelen voor echte mensen. Dat is een ontzettend fijn vooruitzicht."