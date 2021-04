Een stripboek waarin het personage Superman wordt geïntroduceerd, is verkocht voor het recordbedrag van 3,25 miljoen dollar (omgerekend 2,7 miljoen euro), schrijft BBC News. Daarmee beschikt de onbekende koper per direct over het waardevolste stripboek ooit.

Het Action Comics #1-stripboek werd na publicatie in 1938 aanvankelijk voor 10 cent verkocht. Naar verluidt bestaan er nog zo'n honderd exemplaren, hoewel er toentertijd honderdduizenden van werden verkocht.

In het stripboek wordt het startschot gegeven voor het superheldengenre, schrijft BBC News. Lezers worden meegenomen in de jeugd van Superman en kunnen lezen hoe hij op de aarde terechtkwam en zijn alias Clark Kent ontwikkelde.

De vorige koper maakt zo'n 1 miljoen dollar winst op het stripboek. Ook in 2014 werd al eens ruim 3 miljoen dollar neergeteld voor een exemplaar.