Deze maand worden in Nederland meer dan vijfhonderd evenementen georganiseerd waar, dankzij sneltests, publiek bij aanwezig mag zijn. NU.nl legt uit op welke manier je toegang tot de evenementen krijgt.

Het gaat om bezoeken aan onder meer musea, theaters, poppodia, dierentuinen en sportgelegenheden. De proeven worden door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) georganiseerd.

Wat wordt er eigenlijk getest?

Het doel van de pilots is om sectoren eerder te openen dan zonder tests mogelijk is, schrijft de Rijksoverheid. Daarnaast wordt onderzocht of de infrastructuur achter de sneltests werkt. Het ministerie van Volksgezondheid kondigde vorige maand aan honderd snelteststraten voor de evenementen op te tuigen. Nu moet blijken of deze aan alle eisen voldoen.

Ook wordt de CoronaCheck-app van de overheid getest, waarmee bezoekers hun negatieve testresultaat aan de toegangspoort kunnen tonen. En niet geheel onbelangrijk: de tests moeten aantonen in welke mate bezoekers zich willen laten testen om evenementen bij te kunnen wonen en of het hele systeem fraudegevoelig is.

Hoe verloopt de kaartverkoop?

De kaarten voor de evenementen worden door de desbetreffende organisaties verkocht. Wie naar een concert wil, koopt dus een toegangsbewijs bij het uitvoerende poppodium. Wie naar een expositie wil, koopt een kaartje bij het museum. Hoe de evenementen er precies uitzien, wordt door de instanties aangekondigd. De poppodia maken dus zelf bekend welke artiesten optreden. De voetbalwedstrijden waarbij getest wordt, zijn echter al vastgelegd.

Wat kost een kaartje? En krijg ik mijn geld terug na een positieve test?

De prijzen van de kaartjes voor de evenementen zullen sterk overeenkomen met de prijzen van voor de coronacrisis. Wie een kaartje heeft gekocht, maar door een positieve coronatest niet naar het evenement kan, zal zijn geld zeer waarschijnlijk terugkrijgen. De taskforce culturele en creatieve sector, de gesprekspartner van de overheid tijdens deze serie tests, heeft de verschillende brancheorganisaties geadviseerd mensen hun geld terug te geven na een positieve test.

Kan ik tijdens een evenement doen wat ik wil?

Nee. Hoewel de evenementen ervoor moeten zorgen dat de samenleving zo snel mogelijk terug naar 'normaal' gaat, gelden voor deze testevenementen de algemene coronamaatregelen.

Zo is de publiekscapaciteit drastisch teruggeschroefd, moeten bezoekers op binnenlocaties een mondkapje dragen en 1,5 meter afstand houden. Voor de sportwedstrijden, concerten en theatervoorstelling geldt dat bezoekers moeten zitten. Daarnaast voeren de verschillende locaties en organisaties mogelijk extra regels voor de desbetreffende evenementen in. De horeca wordt op veel locaties wel geopend.

Ik heb een kaartje, hoe laat ik me testen?

Wie een kaartje heeft, wordt naar een aangesloten testlocatie gewezen. Op deze locatie moet binnen veertig uur voor aanvang van het evenement een door het RIVM goedgekeurde sneltest afgenomen worden. De uitslag is binnen een uur bekend. Eerder afgenomen tests en zelftests zijn niet toegestaan. Als je negatief test, verschijnt het resultaat als QR-code in je CoronaCheck-app. De app met de code dien je bij de entree te laten zien.

Wie betaalt de coronatest en hygiënemaatregelen?

De overheid neemt op dit moment de kosten voor de testinfrastructuur en dus ook de teststraten voor haar rekening. Daar betaalt de bezoeker dus niet extra voor. Volgens taskforcewoordvoerder Jeroen Bartelse is de kans aanwezig dat er in de toekomst discussie zou kunnen ontstaan over wie de kosten voor zelftests voor zijn rekening zal nemen: de organisatie of het publiek?