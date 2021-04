Een zangcarrière, een turbulent liefdesleven en de ruzie tussen zijn twee zoons Dave en Donnie: Dries Roelvink beschrijft het allemaal in zijn biografie. De zanger heeft zijn verhalen zelf opgeschreven en publiceert in november zijn boek.

Hele dagen zit Roelvink te typen en hij zal geen onderwerp buiten beschouwing laten, vertelt hij aan De Telegraaf. Ook niet de betrokkenheid van zijn zoon Dave bij het verspreiden van privébeelden en verdenking van betrokkenheid bij diefstal in 2014.

"De affaire-Pach komt natuurlijk uitgebreid aan bod in de biografie. Ik denk niet dat Dave dat per se leuk vindt, maar het zou raar zijn dat weg te laten. Er is genoeg gebeurd in die maanden."

Voor zichzelf heeft Roelvink een strakke deadline bepaald."Ik ben blij dat ik in coronatijd weer wat omhanden heb, want dat stilzitten is niks. Het probleem is alleen dat ik nooit echt heb leren typen en die columns van twaalfhonderd woorden nu (die Roelvink op sociale media zet, red.), met één vinger, op WhatsApp zit te tikken. Ik kan dat heel snel inmiddels, die verhalen zijn zo af, maar een heel boek met een vinger op mijn telefoontje… daar moet misschien maar een andere oplossing voor komen."