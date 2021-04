Simone Kleinsma gaat in september met een nieuwe solovoorstelling de theaters in. Verder is haar persoonlijkste show tot nu toe, zei ze dinsdagavond in het AVROTROS-programma Theater Maas.

De voorstelling moet volgens haar niet te zwaar zijn. "Ik wil een heel persoonlijk programma maken. De persoonlijkste tot nu toe. Maar het moet licht van toon zijn. Ik wil kleur geven, ik wil troost en hoop geven", aldus Kleinsma. "Omdat ik denk dat ik daar iets aan heb en de mensen in de zaal misschien ook."

De 62-jarige Kleinsma vertelde ook dat ze onder meer vanwege haar leeftijd steeds meer last krijgt van fysieke ongemakken. "Dus ik ben heel blij dat er nu een soloprogramma komt, dan kan ik gewoon rustig doen. Daar ga ik niet in dansen. Laat mij nu maar mooie liedjes zingen en mooie verhalen vertellen."