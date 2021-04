Veel theaters, poppodia en musea verspreid over het land mogen in april weer bezoekers ontvangen, meldde het kabinet dinsdag. Vanaf 13 april worden voor het eerst in maanden weer voorstellingen voor publiek gegeven. Bezoekers moeten negatief getest zijn om naar binnen te mogen.

Het gaat om theaters in onder meer Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Maastricht, Arnhem, Breda, Haarlem en Alkmaar. Artiesten die tot nu toe zijn bevestigd zijn Peter Pannekoek, OG3NE, Stef Bos en Herman van Veen.

In totaal nemen 43 theaters in heel Nederland deel aan de proefevenementen, waarvoor bezoekers kort voordat ze een voorstelling bezoeken een sneltest moeten ondergaan. Hoeveel publiek welkom is, verschilt van theater tot theater.

De poppodia gaan op 22 april open. Het gaat om bekende locaties als het Paard in Den Haag, Hedon in Zwolle, 013 in Tilburg en TivoliVredenburg in Utrecht. Ook de bezoekers van de poppodia moeten een sneltest ondergaan bij een teststraat van de Stichting Open Nederland. Met een negatief testresultaat kunnen ze vervolgens naar binnen.

Zeventien musea open vanaf 19 april

Op 19 april gaan daarnaast zeventien musea open voor een experiment met sneltests. Mensen met een Museumkaart kunnen die musea bezoeken als ze een kaartje voor een tijdvak reserveren en een negatieve testuitslag laten zien. Ze kunnen gratis een sneltest ondergaan bij deelnemende testcentra. De pilot wordt gehouden tijdens de Nationale Museumweek, die van 19 tot en met 25 april duurt. Daaraan nemen alle ruim vierhonderd musea deel die lid zijn van de Museumvereniging.

De experimenten met de poppodia en de musea zijn onderdeel van het plan waarmee het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de inzet van sneltests in de culturele sector wil onderzoeken.