Museum Singer in Laren laat aan NU.nl weten zeer blij te zijn met de aanhouding van een man die ervan verdacht wordt vorig jaar maart een schilderij van Vincent van Gogh uit het museum te hebben gestolen.

De woordvoerder benadrukt wel dat het om een verdachte gaat en dat er van het schilderij met de titel Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar (1884), nog geen spoor is. "Maar we hopen dat de aanhouding ons ook dichter bij de vondst van het werk zal brengen", aldus de woordvoerder.

De politie hield dinsdagochtend in de Utrechtse gemeente Baarn een 58-jarige man aan die niet alleen wordt verdacht van het stelen van het schilderij van Van Gogh, maar ook het werk Twee lachende jongens (1626-1627) van Frans Hals zou hebben ontvreemd.

Het werk werd eind augustus gestolen uit museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam. Het was de derde keer dat het schilderij werd gestolen.

Het museum Singer had het schilderij van Van Gogh in bruikleen van het Groninger Museum. Mocht het werk gevonden worden, keert het ook naar dat museum terug. Het werk werd in de nacht van 29 op 30 maart gestolen. Op camerabeelden was te zien hoe een man met het schilderij onder zijn arm naar buiten rende nadat hij de deur met een moker forceerde.

De woordvoerder van het museum laat weten dat de beveiliging van Singer op het moment van de diefstal op orde was, maar dat de gebeurtenis er wel toe geleid heeft dat de beveiliging nogmaals is onderzocht. Op vragen over een mogelijke aanscherping van de beveiliging wilde de woordvoerder niet inhoudelijk ingaan.