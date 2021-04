Schrijver Abdelkader Benali zegt dat hij geen andere keuze had dan om zich terug te trekken als spreker tijdens de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Als hij dat niet zelf had besloten, had het Nationaal Comité 4 en 5 mei het wel voor hem gedaan, zegt hij in een interview met NRC.

"Anders was ik er uitgezet. 100 procent zeker. In gesprekken met het Comité voelde ik al heel snel dat ik die lezing nooit meer zou gaan doen", zegt Benali over de ophef die begin dit jaar ontstond over uitlatingen die hij meer dan tien jaar geleden had gedaan over Joden.

"Ja, het was een onhoudbare situatie", antwoordt de schrijver op de vraag of hij zich gedwongen voelde om de voordracht niet meer te houden.

Benali zegt dat zijn uitlatingen destijds bedoeld waren als grap. Hij wil zich er daarom ook niet voor excuseren. "Want dan is het net alsof ik het wel meen", zegt Benali. "Maar ik werd echt van mijn sokken geblazen omdat niemand afstand nam van al die haat tegen mij, die voor 90 procent als onderliggende reden had dat ik een moslim ben. Al die organisaties die zeggen te strijden tegen racisme..."

Verder zegt Benali dat hij bang was dat iemand hem geweld aan zou doen toen op 18 januari bekend werd dat hij de lezing zou geven. Drie dagen later trok hij zich terug. In februari werd bekend dat schrijfster Roxane van Iperen als zijn vervanger de voordracht zal houden.