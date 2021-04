De Lama's gaan in 2022 voor het eerst sinds 2008 weer een theatertour doen. Dat doen Tijl Beckand, Ruben Nicolai, Jeroen van Koningsbrugge en Ruben van der Meer onder een nieuwe naam: TAFKAL, oftwel The artists formerly known as Lama's.

Behalve de naam is er verder niets veranderd, zo staat in de aankondiging. "Het is natuurlijk weer ouderwets improviseren met een goddelijke vonk. De bekende en beruchte spelletjes komen allemaal voorbij en wat nog belangrijker is: iedere avond is weer uniek."

Beckand vertelt in gesprek met het AD dat de naam Lama's sinds de oprichting vastligt bij BNNVARA. Als de groep een show gaf, moesten ze de naam leasen. Daarom is er nu voor gekozen om een nieuwe naam te kiezen.

De naam TAFKAL, bedacht door Van Koningsbrugge, is een verwijzing naar Prince, die op een gegeven moment onder de naam TAFKAP (The Artist Formerly Known As Prince) muziek uitbracht. "Maar in de volksmond zullen we wel de Lama's blijven", zegt Van der Meer. "Dat was al zo als we met z'n tweeën ergens komt, of in je eentje. Daar heb je die Lama."

"Het is mooi om te zien dat dit Ruben, Tijl, Jeroen, Ruben en Patrick (Lodiers, red.) niet in de weg staat en ze nu onder een nieuwe naam een tour gaan doen", laat BNNVARA in een reactie weten. "Dat is ze van harte gegund. BNNVARA heeft op dit moment geen plannen nog iets met het format te gaan doen."

Show won Televizier Ring

De eerste show staat voor 4 februari in Zwolle gepland en gaat daarna het hele land door. Kaarten zijn sinds vrijdag te koop.

De Lama's maakten van 2004 tot en met 2008 een succesvol improvisatieprogramma. De show van BNNVARA won zelfs de Gouden Televizier-Ring. In 2017 maakten de mannen hun comeback in de Ziggo Dome. Ook in 2018 stonden De Lama's in de Amsterdamse concerthal.