Het Teylers Museum in Haarlem heeft in zijn collectie twee tekeningen ontdekt van de Italiaanse barokkunstenaar Gian Lorenzo Bernini. De werken werden gevonden in de collectie Italiaanse tekeningen uit de zeventiende eeuw.

Carel van Tuyll, de hoofdconservator van het museum, deed meer dan twintig jaar onderzoek naar de tekeningen en kan nu concluderen dat er werk van Bernini tussenzit.

De eerste stelt een allegorie op het Heilige Bloed van Christus voor. Bernini's biograaf Filippo Baldinucci zegt dat de barokkunstenaar aan het einde van zijn leven geobsedeerd was door dit thema. Het werk werd eerder toegeschreven aan Giovani Battista Gaulli, een leerling van Bernini. Archiefonderzoek heeft bewijsstukken opgeleverd die bewijzen dat het werk toch van Bernini is.

Op de tweede tekening is een kind met een beschermengel te zien, werk dat eveneens werd toegeschreven aan Gaulli. Volgens conservator Van Tuyll is de tekenstijl uit het werk overeenkomstig aan het werk van Bernini uit de jaren zestig van de zeventiende eeuw.

Bernini (1598-1680) was een Italiaanse architect en beeldhouwer uit de barokperiode. Hij behoort tot een van de bekendste kunstenaars uit de zeventiende eeuw en tekende onder meer het ontwerp voor de Trevifontein in Rome. Veel van zijn andere werken zijn ook in de Italiaanse hoofdstad te zien.